Spiegel: Если свергнуть Путина

В своей статье «Если свергнуть Путина», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel, Бенджамин Биддер пишет, что весной он был свидетелем беседы украинского офицера с западным дипломатом. У украинца была просьба: Запад должен помочь свергнуть Путина. Дипломат сказал: «Мы попробуем».

Возможно, он не хотел обидеть украинца. Тем не менее, вопрос уже возник: Должен ли Запад надеяться на конец эпохи Путина? Мог бы он это ускорить путем давления и санкций?

Разрушить экономику России не составит труда. Кремль сам проделал подготовительную работу. Около 470 миллиардов евро забрали из страны с 2008 года, валютный фонд тает с 2012. Даже высокие цены на нефть больше не стимулируют экономику, покупательная способность хромает, нового двигателя роста нет.

Ввиду экономических проблем, ситуация для Путина может быть опасной. Есть также политические проблемы. На массовые демонстрации в 2011 году он ответил ужесточением цензуры и процессами против оппозиции. Теперь царит спокойствие, но недостатки по-прежнему есть.

Это правда: Путин популярен, как никогда ранее. Но в то же время исчезает принятие системы, которую он создал. Чиновников партии Кремля «Единая Россия» по-прежнему осуждают как "жуликов и воров". Подставной театр ручных "лидеров оппозиции", таких как Владимир Жириновский, никто больше не воспринимает всерьез. Региональные выборы недавно показали: Кремль победил, но мало кто ходил выбирать. В Москве, трое из четырех имеющих право голоса остались дома.

Не нужно особо фантазировать, чтобы представить себе политический конец Путина. Проголосовать за его отстранение, как это было с его другом Герхардом Шрёдером, нельзя. Возможны два варианта: либо нынешняя правящая элита в Кремле поставит своего преемника. Либо россияне будут преследовать Путина и его окружение, если гнев из-за коррупции и застоя в один прекрасный день возрастет еще больше.

Читайте такжеDie Welt: Россия приближается к колоссальному финансовому кризисуА потом? Следует опасаться, что в Кремль к власти придет кто-то, кто думает и действует еще более радикально, чем Путин. Предпосылки для этого президент создал сам своей провальной политикой. Если кремлевская клика хочет поставить преемника, то они должны выбрать его из окружения нынешнего президента. Путин усилил положение хардлайнеров (сторонников жесткой линии) и вытеснил либералов.

Свержение Путина не было бы спасением

Сценарий революции также мрачный. Власть могут перенять и правые, и левые силы. Границы между двумя лагерями в России размыты, это показывают такие названия групп, как "национал-большевики".

Читайте такжеЕвропейские ценности vs российские "духовные скрепы"Свержение Путина не было бы спасением, ни для России, ни для Европы. У демократически настроенных сил вряд ли был бы шанс на преемника, тем более, что Кремль в последние несколько лет систематически их вытеснял. Надежды Запада слабы. С 2003 года демократы больше не сидят в парламенте. Наибольший талант оппозиции, Алексей Навальный, в течение нескольких месяцев находится под домашним арестом. Единственный депутат, который голосовал против аннексии Крыма, покинул страну.

Читайте такжеDie Welt: Россия заслужила суровые санкции ЕСПутин «на пути в ад», недавно подметила газета Die Welt. Радоваться этому может только тот, кто игнорирует тот факт, что самая большая ядерная держава в мире может и без Путина превратить жизнь своих соседей в ад.

Что из этого следует? Остается выбор между исключительно плохими альтернативами. НАТО должно обсудить наращивание вооружения, хотя бы для того, чтобы вооружиться для того, что может быть после Путина.

Но Запад должен как можно скорее ехать в Москву, вести переговоры и предлагать компромиссы. Не потому, что Путин это заслужил, а потому, что изоляция России создаст больше проблем, чем решит.