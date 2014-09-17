Председатель ВР объяснил, почему Порошенко не подпадает под действие закона о люстрации

Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов подчеркивает, что президент Петр Порошенко не подпадает под действие закона о люстрации, поскольку глава государства избирается народом на выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов сказал на брифинге, отвечая на вопрос журналистов по поводу того, подпадает ли под действие закона “Об очищении власти” Порошенко как бывший министр в правительстве Николая Азарова.

“Нужно прочитать внимательно закон — он, действительно, начинает механизм очищения власти, и сейчас могу сказать, что все, кто избирается на должности путем всенародного голосования, проходят самолюстрацию во время голосования, то есть он не является субъектом данного закона”, - сказал спикер.

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Турчинов отметил, что закон о люстрации «касается чиновников всех уровней в частности, госслужащих, то есть это закон, который очищает властную вертикаль в Украине».

Председатель ВР также признал, что неоднократно ставил на голосование законопроект об очищении власти, поскольку одним из требований Майдана была люстрация власти, потому принятия этого документа требовал народ Украины.

Турчинов подчеркнул, что для более широкой реализации данного закона должны быть приняты отдельные законодательные решения, чтобы процесс очищения власти приобрел необратимый характер.

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Как сообщал УНИАН, 16 сентября Верховная Рада приняла закон об очищении власти, также известный как закон о люстрации.

Согласно закону, субъектами люстрации сегодня являются все государственные служащие, служащие органов местного самоуправления, за исключением выборных должностей.

Как заявил народный депутат Юрий Деревянко, данный закон распространяется также на премьер-министра Украины, заместителей министра, заместителей руководителей других центральных органов власти. Также данный закон распространяется на председателей облгосадминистраций.

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По словам Деревянко, под люстрацию подпадают все судьи и прокуроры, которые принимали противоправные решения в отношении участников Майдана. “Все они не имеют права занимать любую государственную должность на срок 10 лет”, - добавил он.

Депутат подчеркнул, что следующей категорией лиц, которые подпадают под закон о люстрации, являются те, кто по решению судов признан такими, кто призывал к расколу Украины, к сепаратизму. Деревянко отметил, что такие лица не имеют права занимать должности на срок 5 лет.

Сегодня, 17 сентября, премьер Арсений Яценюк поручил в каждом министерстве создать комиссии по люстрации, а также Общественный совет по вопросам люстрации при Министерстве юстиции.