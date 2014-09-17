Начал работу сайт реестра ущерба инфраструктуры в зоне АТО

Вся собранная информация находится в открытом доступе для граждан. Кроме этого, каждый, кто располагает подобной информацией, может внести ее в реестр, заполнив форму на сайте www.реестр.укр.

«С момента объявления инициативы о создании Единого реестра ущерба инфраструктуры в зоне АТО мы уже получили сотни сообщений от граждан о разрушенных объектах. Сейчас полученную информацию проверяют и уточняют волонтеры, в дальнейшем она будет размещена в открытом доступе на сайте реестра», - отметил народный депутат Украины, глава общественной организации «Гражданская инициатива» Валерий Омельченко.

Среди объектов, разрушенных в ходе боевых действий оказались церкви, детские сады, больницы, школы и жилые дома.

«Поражают масштабы разрушений, за которыми стоят человеческие судьбы и жизни. Детские сады, церкви, больницы, школы. Больше всего разрушений – в жилых домах. Восстанавливать все это придется годами, но уже сейчас надо положить начало этому процессу. Одним из главных аспектов является публичность и открытость данной информации. Граждане имеют право знать объективную ситуацию, насколько разрушен Донбасс, и какими ресурсами государство будет его восстанавливать», - резюмировал Валерий Омельченко.

По его словам, реестр станет полезен людям, которые выехали из зоны АТО, утратили связь и хотят узнать, как обстоят дела с конкретными жилыми домами, социальными или промышленными объектами.

Напомним, что для внесения объектов в реестр нужны следующие сведения: адрес объекта, краткое описание объекта, описание ущерба с указанием даты нанесения повреждений, подтверждающие фото или видеоматериалы.

Информацию можно добавить непосредственно на сайте www.реестр.укр или прислать по любому из адресов электронной почты: reestr.ato@ukr.net,reestr.ato@i.ua, reestr.ato@mail.ru,reestr.ato@yandex.ru