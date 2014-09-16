Ситуация под парламентом нормализовалась, шины потушены, один человек ранен

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время перед зданием парламента находится не более 50 митингующих, они общаются между собой и с журналистами.

Однако, несмотря на спокойную ситуацию, здание парламента продолжают охранять милиционеры, которые стоят в несколько рядов по периметру ВР со стороны площади Конституции и улицы Грушевского.

Читайте такжеВозле Рады прозвучали взрывы, митингующие собираются "ловить депутатов" - сотрудник КабминаВместе с тем у парламента медики на носилках понесли к автомобилю “скорой” помощи парня с закрытой черепно-мозговой травмой. По словам очевидцев, он является активистом «Правого сектора». Также врачи оказывают помощь девушке, которой якобы бросили камнем в голову.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром пикетировали ВР активисты партий и общественных организаций с требованием принять закон о люстрации власти.

Около 18.00 на площади Конституции, возле центрального входа в здании Верховной Рады, участники акции подожгли шины.

Позже Верховная Рада во время третьей попытки приняла закон “Об очищении власти”.