У Рады были взрывы, митингующие хотели "ловить депутатов" - сотрудник Кабмина
18:42, 16 сентября 2014Политика
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Возле Верховной Рады продолжается митинг активистов, которые требовали принятия закона о люстрации.
Митингующие собрались под подъездом номер 5 / Facebook Дмитрий Чигрин
Об этом в Facebook сообщил сотрудник аппарата Кабинета министров Украины Дмитрий Чигрин.
"У парламента взрывы .Народ бежит к 5 подъезду. Походу депутатов ловить", - написал он.
Читайте такжеНа перекрытой улице Грушевского подожгли шиныПо его данным, сейчас около 5 подъезда стоит милиция, в здание никого не впускают и не выпускают.
Митингующие сломали забор со стороны Мариинского парка.
Напомним, ранее митингующие требовали возле Верховной Рады принять закон о люстрации, что депутатам удалось только со второй попытки.
Post by Дмитрий Чигрин.
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