У Рады были взрывы, митингующие хотели "ловить депутатов" - сотрудник Кабмина

Об этом в Facebook сообщил сотрудник аппарата Кабинета министров Украины Дмитрий Чигрин.

"У парламента взрывы .Народ бежит к 5 подъезду. Походу депутатов ловить", - написал он.

Читайте такжеНа перекрытой улице Грушевского подожгли шиныПо его данным, сейчас около 5 подъезда стоит милиция, в здание никого не впускают и не выпускают.

Митингующие сломали забор со стороны Мариинского парка.

Напомним, ранее митингующие требовали возле Верховной Рады принять закон о люстрации, что депутатам удалось только со второй попытки.