Митингующие с криками "Люстрация!" пытаются прорваться в здание ВР (фото, видео)
У центрального входа Верховной Рады правоохранители стоят в несколько шеренг.
Участники митинга за принятие закона о люстрации пытаются прорваться сквозь кордоны правоохранителей к зданию Верховной Рады Украины.
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Как передает корреспондент УНИАН, возле парламента в настоящее время около 200 протестующих, которые держат флаги Правого сектора и политической партии "Воля" и флаги Украины. С криками "Люстрация!" они пытаются прорваться сквозь ряды правоохранителей.
В настоящее время у центрального входа Верховной Рады правоохранители стоят в несколько шеренг.
Как сообщает Громадське, игнорируя замечания работников ГАИ, активисты Автомайдана выгружают покрышки.
Как сообщают активисты в Facebook, против одного из митингующих уже был применен слезоточивый газ.