Порошенко сомневается, что закон о статусе отдельных районов на Донбассе гарантирует мир
17:59, 16 сентября 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что не уверен, что принятие сегодняшних законов гарантирует мир, но Украина все равно должна была сделать этот шаг.
Петр Порошенко / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил в интервью журналистам после церемонии возложения цветов к памятной доске журналисту Георгию Гонгадзе.
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Отвечая на вопрос, уверен ли президент, что принятие сегодняшних законов в ВРгарантируют мир, он ответил: “Нет, но мы должны сделать свой шаг и обеспечить, чтобы та сторона сделала соответствующие шаги. Не будет этого - не будет мира”.
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