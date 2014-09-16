Порошенко сомневается, что закон о статусе отдельных районов на Донбассе гарантирует мир

17:59, 16 сентября 2014
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что не уверен, что принятие сегодняшних законов гарантирует мир, но Украина все равно должна была сделать этот шаг.

УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил в интервью журналистам после церемонии возложения цветов к памятной доске журналисту Георгию Гонгадзе.

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Отвечая на вопрос, уверен ли президент, что принятие сегодняшних законов в ВРгарантируют мир, он ответил: “Нет, но мы должны сделать свой шаг и обеспечить, чтобы та сторона сделала соответствующие шаги. Не будет этого - не будет мира”.

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