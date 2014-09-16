Порошенко сомневается, что закон о статусе отдельных районов на Донбассе гарантирует мир

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил в интервью журналистам после церемонии возложения цветов к памятной доске журналисту Георгию Гонгадзе.

Читайте такжеПорошенко анонсировал план реформирования Украины до 2020 года

Отвечая на вопрос, уверен ли президент, что принятие сегодняшних законов в ВРгарантируют мир, он ответил: “Нет, но мы должны сделать свой шаг и обеспечить, чтобы та сторона сделала соответствующие шаги. Не будет этого - не будет мира”.