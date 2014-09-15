ЦИК не разрешила провести референдум о вступлении Украины в НАТО

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании Комиссии.

Как напомнили в ЦИК, 5 сентября на улице Туровской в Киеве состоялось собрание граждан по проведению референдума, в котором приняли участие 2735 человек.

Читайте такжеУкраина вступит в НАТО через несколько лет - нардепВ тот же день в ЦИК поступило постановление Окружного админсуда Киева от 4 сентября по иску политической партии "Союз» к партии «Батькивщина», ЦИК, которым запрещено Комиссии направлять представителя на собрание граждан Украины относительно всеукраинского референдума.

Тогда же Комиссия информировала «Батькивщину» о постановлении суда и заявила, что не будет направлять своего представителя на собрание.

«В таких обстоятельствах во время образования инициативной группы по всеукраинскому референдуму по народной инициативе на собрании граждан Украины 5 сентября 2014 нарушен определенный законом порядок», - говорится в постановлении Комиссии.

Читайте такжеЦИК зарегистрировала на выборы 205 членов КПУ Учитывая это, Комиссия постановила отказать в регистрации инициативной группы по проведению референдума по вопросу вступления Украины в НАТО.