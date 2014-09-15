Süddeutsche Zeitung: Цена (мнимого) мира

В своей статье «Цена (мнимого) мира», опубликованной на сайте немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, Даниэль Брёсслер пишет, что министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Евросоюз в том, что он новыми санкциями вредит мирному процессу в Восточной Украине. Многим в Европе эти обвинения кажутся очень эмоциональными. И среди правительств ЕС есть такие, которые не хотели принимать новые санкции. Решение, несмотря на хрупкое перемирие, ударить по российской экономике новыми санкциями, повлекло за собой обвинения в эскалации конфликта. Это не только несправедливо. Это также показывает, насколько велико замешательство, которое Владимир Путин с таким удовольствием творит в течение нескольких месяцев.

Было бы неплохо немного меньше удивляться Евросоюзу, чем России. Что именно хочет сказать Лавров? Намерена ли Россия из-за санкций снова разжечь войну на Донбассе? Должны ли люди на востоке Украины расплачиваться за принятые в Брюсселе решения? И как это относится к утверждению, что Россия вообще не участвует в конфликте ни с помощью оружия, ни солдат? Позиция «миротворца» не подходит ни Лаврову, ни его президенту. Обоим не стоит доверять.

У европейцев нет другого выбора, кроме как не доверять Путину

Кто недоволен таким выводом, игнорирует то, что произошло в Европе за последние несколько месяцев. Президент Путин нарушил все договоры, на которых базируется мирный порядок Европы. С помощью военных средств он заполучил контроль над чужой территорией и аннексировал ее, лгал западным партнерам о своих намерениях в Крыму и спровоцировал войну на востоке Украины. Путин сделал то, что год назад вряд ли кто-то мог себе представить. У европейцев нет другого выбора, кроме как не доверять ему.

Таким образом, они имеют дело с человеком, которому они не доверяют, чьих намерений они действительно не знают, который применяет военную силу и, по желанию, нарушает правила. Все это не означает конец политики. Это только делает все бесконечно более сложным. ЕС просто не может поверить, что Путин придерживается соглашений с украинским президентом Петром Порошенко. И даже если он так действительно сделает, никто не знает, какими будут следующие шаги главы Кремля через несколько недель или месяцев. Добро пожаловать в Европу 2014.

Давление или любезность? ЕС использует и то, и другое

Для реакции есть два варианта: давление или любезность. Европейцы выбрали оба. Они ввели в действие новые экономические санкции и дали понять, что могут их отменить, если стороны будут придерживаться перемирия. С другой стороны, они отложили соглашение о свободной торговле, с которым так боролась Россия, до конца 2015 года. Следует опасаться, что от соглашения потом ничего не останется. В краткосрочной перспективе это может быть правильным сочетанием, и поможет обеспечить относительный мир в течение следующих нескольких недель.

Это было бы уже много. Но перспективы на более долгий срок мрачные. Украина в военном и финансовом плане находится в плачевном состоянии. Население связывает большие надежды с Соглашением об ассоциации, которое является экономической основой части о свободной торговле. Для его ратификации на следующей неделе украинцы понесли огромные жертвы. Соглашение должно тесно связать Украину с ЕС.

Если все останется только в теории, то эта интеграция будет длиться гораздо дольше. Возможно, это не слишком высокая цена для мира. Но если в Украине не будет покоя и настоящего сближения с ЕС, то люди зададут вопрос: за что погибло так много людей. Это будет также вопрос к Европе.