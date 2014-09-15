Президент предлагает освободить от ответственности боевиков на Донбассе

Президент Петр Порошенко намерен предложить Верховной Раде освободить от ответственности людей, совершивших уголовные или административные преступления на территории Луганской или Донецкой областей начиная с 22 февраля.

Об этом говорится в проекте закона "О недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской областей", который есть в распоряжении "Украинской правды".

Согласно документу, от ответственности будут освобождены участники вооруженных формирований, члены самопровозглашенных органов в Донецкой и Луганской областях, а также люди, которые противодействовали проведению антитеррористической операции.

Подробности законопроекта читайте здесь.

Боевики освобождаются от уголовной ответственности при условии, что они в течение месяца с момента вступления в силу этим законом освободили или не удерживают заложников, добровольно сдали оружие и взрывчатку, не занимают административные и другие здания, не блокируют органы государственной власти и организации.

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Предлагается закрыть против них все соответствующие уголовные производства, а также освободить их от выплат уже наложенных административных взысканий.

В то же время действие этого закона не распространяется на лиц, которые подозреваются или обвиняются в совершении тяжких преступлений, а также причастных к падению малайзийского самолета и тех, кто мешал расследованию этой трагедии.

Закон применяется к лицам, против которых осуществляется досудебное расследование или судебное разбирательство, а также осужденных после подачи соответствующих ходатайств.

Вопрос о применении закона решает суд.

Закон имеет приоритет над Криминальным, Уголовным процессуальным кодексом и Кодексом об административных правонарушениях.

В течение трех дней после вступления настоящего закона в силу генпрокурор дает поручение прокурорам низшего уровня, которые осуществляют процессуальное руководство досудебным расследованием, внести ходатайство в суды об освобождении от уголовной ответственности соответствующих лиц.

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Местные прокуроры имеют три дня на обращение в суды, а суды - три дня на вынесение соответствующего решения.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как известно, Порошенко также предлагает ввести особый порядок на Донбассе.