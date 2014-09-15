Партии уравняли свои шансы, включив в избирательные списки военных и журналистов - КИУ

Партии уравняли свои шансы на внеочередных парламентских выборах, включив в избирательные списки военных, общественных деятелей и журналистов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение во время пресс-конференции выразил председатель правления Комитета избирателей Украины Александр Черненко.

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Он отметил, что к вопросу формирования своих избирательных списков большинство партий подошли достаточно шаблонно. Однако, некоторыми неожиданностями стали фамилии в списках.

“Спрос на военных, общественных деятелей, журналистов. Каждая партия - в силу своих возможностей и в силу желания самих военных, активистов и журналистов - этот спрос удовлетворила”, - сказал он.

В то же время, по его мнению, эффективной подобная технология была бы в случае, если бы в одной партии, например, были сконцентрированы военные командиры, в другой — общественные деятели.

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“Это бы не привело к такой размытости, к которой сегодня это привело”, - добавил Черненко.

Таким образом, по мнению председателя КИУ, включение почти каждой из партий в свои списки военных, общественных деятелей и журналистов привело к тому, что “они опять уравняли все свои шансы”.