Украина вступит в НАТО через несколько лет - нардеп

Такой прогноз в эфире телеканала "Интер" озвучил лидер парламентской фракции "Батькивщина" Сергей Соболев, пишет Gazeta.ua.

"У нас есть один способ — план действий, направленный на членство в НАТО. Три-четыре года — это стандарты НАТО", - отметил политик.

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Соболев подчеркнул, что для вступления в Североатлантический альянс нашему государству необходимо провести ряд реформ. В частности, речь идет о преодолении коррупции, реформах экономики.

"Когда НАТО увидит, что мы выполняем обязанности, то оно будет по-другому относится к Украине", - считает парламентарий.

Соболев добавил, что и НАТО, и Европейский Союз будут поддерживать Украину в борьбе с боевиками и российскими войсками.

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Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в НАТО отсутствует консенсус относительно оказания военной помощи Украине. Альянс не готов помочь нашей стране войсками.

В то же время президент США Барак Обама заверил, что Соединенные Штаты Америки, страны НАТО, а также их партнеры готовы мобилизовать все силы для изоляции Российской Федерации и поддержки независимости и свободы Украины.