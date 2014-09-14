Украинские партии формируют избирательные списки

Блок Петра Порошенко.

На втором этапе Х внеочередного съезда партии "Блок Петра Порошенко" зарегистрировалось 124 делегата.

Список блока на выборах возглавит мэр Киева Виталий Кличко.

Также от БПП будут баллотироваться Ольга Богомолец, Рефат Чубаров, Мустафа Джемилев, николаевский бизнесмен Аркадий Корнацкий, журналисты Сергей Лещенко и Мустафа Найем. Кроме того, на съезде присутствовали Николай Томенко, Николай Катеринчук, Эдуард Гурвиц, Руслан Князевич, Александр Бригинец, экс-депутат Александр Третьяков и почти в полном составе фракция партии УДАР.

В Центральную раду "Блока Петра Порошенко" вошли 32 человека. В частности, это Алексей Порошенко, Степан Барна, Юрий Луценко, Андрей Мацола, Андрей Павленко, Лев Парцхаладзе, Юрий Стець, Руслан Князевич и Ирина Фриз.

Список

1. Виталий Кличко

2. Юрий Луценко

3. Ольга Богомолец

4. Владимир Гройсман

5. Мустафа Джемилев

6. Юлий Мамчур

7. Мария Матиос

8. Николай Томенко

9. Ирина Геращенко

10. Виталий Ковальчук

11. Сергей Квит

12. Руслан Князевич

13. Юрий Стець

14. Игорь Грынив

15. Оксана Продан

16. Наталья Новак

17. Виктор Пинзеник

18. Светлана Залищук

19. Сергей Лещенко

20. Мустафа Найем

Батькивщина

На 13 съезде партии было обнародовано первая пятерка списка.

Его возглавили летчица Надежда Савченко, лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко, общественный деятель Игорь Луценко, лидер парламентской фракции “Батькивщина” Сергей Соболев, а пятое место - у общественной деятельницы, которая занимается проблемами переселенцев, Елены Шкрум.

6-е место в списке занял заместитель председателя Всеукраинской ассоциации сельских и поселковых советов Вадим Ивченко, 7-е место - народный депутат, председатель Комитета ВР по евроинтеграции Григорий Немыря, 8-е место - руководитель молодежного крыла “Батькивщина молодая” Иван Крулько, 9-е место в списке занял ученый, экономист Алексей Рябчин, а десятое место - у политического аналитика Игоря Жданова.

Всего в список “Батькивщины” в общегосударственном многомандатном избирательном округе вошли 225 кандидатов.

В частности, это Дмитрий Шлемко, Борис Тарасюк, Андрей Кожемякин, Иван Кириленко, Сергей Власенко, Александра Кужель, Александр Абдулин, Валерий Дубиль, Елена Кондратюк, Андрей Шевченко, Александр Чубатенко и другие.

Также Батькивщина обнародовала список из 180 своих кандидатов в мажоритарных округах.

В частности, в мажоритарных округах баллотируются Роман Илык, Степан Курпиль, Юрий Одарченко и Владимир Яворивский.

Список

1. Надежда Савченко

2. Юлия Тимошенко

3. Игорь Луценко

4. Сергей Соболев

5. Елена Шкрум

6. Вадим Ивченко

7. Григорий Немыря

8. Иван Крулько

9. Алексей Рябчин

10. Игорь Жданов

Народный Фронт

На внеочередном съезде партии было частично обнародованы списки кандидатов в многомандатных и одномандатных округах.

В первую пятерку избирательного списка партии вошли премьер-министр Арсений Яценюк, советник министра внутренних дел Татьяна Чорновол, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов, экс-секретарь СНБО Андрей Парубий и командир батальона “Миротворец” Андрей Тетерук.

Во вторую пятерку вошли: министр внутренних дел Арсен Аваков, общественных активист и журналист Виктория Сюмар, народный депутат Вячеслав Кириленко, народный депутат Лилия Гриневич и командир батальона “Днепр-1” Юрий Береза. Далее в списке следуют министр юстиции Павел Петренко, экс-глава Администрации президента Сергей Пашинский, военный эксперт Дмитрий Тымчук, депутат Николай Мартыненко, министр соцполитики Людмила Денисова.

В одномандатных округах среди известных украинской общественности фигур на выборы пойдут народный депутат Украины Ксения Ляпина, которая будет участвовать в выборах по 216 избирательному округу, советник внутренних дел Украины Зорян Шкиряк (217 избирательный округ), спортсмен Роман Вирастюк (84 избирательный округ), активист Майдана, боец Казацкой сотни “Самообороны” Махаил Гаврилюк (85 избирательный округ), историк Владимир Вятрович (116 избирательный округ).

Список

1. Арсений Яценюк

2. Татьяна Черновол

3. Александр Турчинов

4. Андрей Парубий

5. Андрей Тетерук

6. Арсен Аваков

7. Виктория Сюмар

8. Вячеслав Кириленко

9. Лилия Гриневич

10. Юрий Береза

11. Павел Петренко

12. Сергей Пашинский

13. Дмитрий Тымчук

14. Николай Мартыненко

15. Людмила Денисова

Партия регионов

Партия регионов на выборы не идет.

Оппозиционный блок

В блоке, где ведущую роль играет партия экс-регионалов "Партия развития", пообещали обнародовать свой избирательный список 15-16 сентября.

В сегодняшнем форуме, по словам председателя исполкома партии развития Украины Сергея Ларина, приняли участие представители шести партий («Партия развития Украины», партия «Центр», партия «Украина - вперед», партия «Трудовая Украина», «Партия государственного нейтралитета Украины», партия «Новая политика») и более 50 общественных организаций.

ВО "Свобода"

В первую пятерку избирательного списка Всеукраинского объединения «Свобода» вошли Олег Тягнибок, Руслан Кошулинский, Александр Сыч, Богдан Бенюк, Алексей Миргородский.

Список

1. Олег Тягнибок

2. Руслан Кошулинский

3. Александр Сыч

4. Богдан Бенюк

5. Алексей Миргородский

6. Анатолий Витив

7. Александр Мирный

8. Андрей Мохник

9. Олег Панькевич

10. Игорь Мирошниченко

Блок левых сил

1. Владимир Шемаев

2. Юрий Букарев

3. Татьяна Руденко

Радикальная партия

Олег Ляшко, Андрей Лозовой, Сергей Мельничук, Злата Огневич, Артем Запотоцкий, Игорь Попов, Артем Видко, Денис Силантьев, Игорь Мосийчук, Елена Кошелева.

Самопомич

Ганна Гопко, Семен Семенченко, Алексей Скрипник, Оксана Сыройид, Виктор Кривенко, Ирина Суслова, Павел Кишкарь, Алена Бабак, Александр Данченко, Наталья Веселова.

Гражданская позиция

Анатолий Гриценко, Василий Гацко, Марина Соловьева, Олег Деревянко, Виталий Шабунин, Петр Ландяк, Тарас Стецкив, Анатолий Забарило, Иван Апаршин, Олег Канивец.