ЕС выделит Украине 10 млн евро для поддержки гражданского общества

Это предусмотрено соглашением, которое сегодня в Киеве подписали премьер-министр Украины Арсений Яценюк и еврокомиссар по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Также сегодня Яценюк провел переговоры с президентом Европейской комиссии Жозе Мануэлем Баррозу. Во время встречи, в которой также принял участие Фюле, обсуждались вопросы имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

«Правительство безотлагательно начнет выполнение всех положений Соглашения сразу после его ратификации Верховной Радой Украины 16 сентября», - подчеркнул Яценюк.

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«Россия пыталась сорвать ратификацию, пыталась внести изменения в текст Соглашения, однако ей это не удалось», - отметил глава правительства.

Правительство безотлагательно примет соответствующие решения и утвердит национальную стратегию выполнения соглашения, добавил он.

Яценюк и Баррозу также обсудили вопросы финансового и энергетического сотрудничества между Украиной и ЕС. Глава правительства высоко оценил роль президента Европейской комиссии в создании условий для реверсивных поставок газа из государств ЕС в Украине. Яценюк подтвердил стремление Украины добиться справедливой рыночной цены на российский газ в соответствии с договоренностями правительства и Европейской комиссии.