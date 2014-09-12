В Донецке снова слышны звуки залпов - горсовет

Об этом сообщает сайт городского совета.

"В 14 часов 20 минут начался обстрел Петровского района. На данный момент военные действия в районе прекратились. Информация о том есть ли разрушения и пострадавшие среди мирного населения уточняется", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Донецке стреляют из крупнокалиберного оружия и тяжелых орудийТакже вследствие артобстрелов был обесточен Петровский водопроводный узел КП «Донецкгорводоканал». В 17.15 энергоснабжение узла восстановили и он снова начал работу.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью был обстрелян Киевский район города.