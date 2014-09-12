В Донецке снова слышны звуки залпов - горсовет
19:38, 12 сентября 2014Политика
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В Донецке по состоянию на 18.00 обстановка напряженная, звуки залпов раздаются во многих районах города.
REUTERS
Об этом сообщает сайт городского совета.
"В 14 часов 20 минут начался обстрел Петровского района. На данный момент военные действия в районе прекратились. Информация о том есть ли разрушения и пострадавшие среди мирного населения уточняется", - говорится в сообщении.
Читайте такжеВ Донецке стреляют из крупнокалиберного оружия и тяжелых орудийТакже вследствие артобстрелов был обесточен Петровский водопроводный узел КП «Донецкгорводоканал». В 17.15 энергоснабжение узла восстановили и он снова начал работу.
Ранее сообщалось, что сегодня ночью был обстрелян Киевский район города.
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