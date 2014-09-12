Порошенко посетит Канаду 17 сентября - СМИ

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на канадскую газету The Globe and Mail.

Премьер-министр Канады Стивен Гарпер объявил о приезде Порошенко в Торонто на мероприятии, где собирали средства для предоставления гуманитарной помощи украинцам, жизнь которых изменила война на Донбассе.

Президент Украины в ходе визита надеется поблагодарить канадский народ за поддержку во время тяжелого кризиса.

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Раньше министр иностранных дел Канады Джон Бейрд сообщил об ужесточении санкций против России, если перемирие на востоке Украины будет нарушено.

После визита в Канаду Порошенко 18 сентября посетит США, где проведет переговоры в Белом доме и выступит в Конгрессе.