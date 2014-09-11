Forbes: Нужно поставить Путина на место

Пол Джонсон в своей статье, которая называется «Нужно поставить Путина на место», опубликованной на сайте Forbes.com, пишет, что в последнее время дела на Западе обстоят не очень хорошо. С момента окончания холодной войны он никогда еще не был столь хрупким, а Россия настолько уверенной. Это ярко отражается в контрасте характеров лидеров.

Барака Обаму избрали президентом в первую очередь за его красноречивую, убедительную кампанию. Для многих избирателей он был воплощением долгожданных перемен. Но он оказался нерешительным президентом, который не вызывает ни уважения у своих союзников, ни страха у своих врагов.

Владимир Путин, наоборот, является самым внушительным властелином России со времен Иосифа Сталина. У него есть четкая программа – восстановить советскую империю – и он абсолютно безжалостно преследует эту цель. Обученный в КГБ, Путин – профессиональный лжец, мошенник и бандит, который руководствуется блестящим сочетанием наглости и обмана. На его фоне Обама кажется ребенком.

Путин также пользуется огромной поддержкой большой части российской общественности, в том числе громогласных членов старой советской иерархии – военных, чиновников и интеллигенции, а также безумных лидеров православной церкви, не говоря уже о правителях бывших советских колоний, которые лишились своих владений. Поэтому он может выдавать себя за популиста и действовать как тиран.

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Но Путин уязвим. У него есть постоянно преследующая его слабость – тщеславие, которое выражается в снимках, выставленных на всеобщее обозрение, на которых он выхваляется своим обнаженным торсом и накачанным телом (точно как Бенито Муссолини), или на которых он идет через позолоченные залы для приемов в Кремле, а в дверях ему кланяются охранники, одетые в торжественную форму наполеоновских времен.

Власть Путина во многом зависит от его дальнейших успехов. До этого времени слабость Запада позволяла ему идти вперед. Но говоря о возможной судьбе Путина, стоит вспомнить о том, что случилось с Никитой Хрущевым полвека назад. Этот грубоватый и энергичный мужчина, как и Путин, играл на слабости Америки. Воодушевленный провалом операции в Заливе свиней, Хрущев пытался развернуть советские ракеты на Кубе и привел мир на край термоядерной войны, пока его унизительно не вынудили уйти.

Со временем коллеги Хрущева по политбюро ополчились на него и отстранили его за «авантюризм». В конце своей жизни он оказался на скамейке в парке на окраине Москвы, хвастливо рассказывая незнакомцам о своем былом величии.

Ожидает ли Путина то же самое? Термин «Авантюризм» прекрасно описывает его политику в Украине. Он с наслаждением делает очень рискованные шаги и принимает воинственные позы на публике. Но он бы отказался от любой серьезной возможности войны с Западом, которая обязательно была бы ядерной.

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Следует помнить мудрую аксиому Талейрана: «Россия никогда не является такой сильной, какой она выглядит; Россия никогда не является такой слабой, какой она выглядит». Существует шумное националистическое крыло, к которому Путин обращается за поощрением и поддержкой – и никогда нельзя недооценивать то, что за ним следуют широкие массы населения – но есть также большой и растущий средний класс в России, которому живется довольно хорошо после окончания холодной войны, и который хочет и дальше процветать и иметь перспективы. Запад может обратиться к этому классу за спиной Путина и его националистов.

Но чтобы сделать это успешно, потребуется активное участие обновленного НАТО. Евросоюз напоминает лопнувший пузырь. Еврозона находится в постоянной рецессии. Даже у Германии дела идут плохо. Ее лидер, Ангела Меркель, слишком сильно обременена виной Великой войны, чтобы занять прочную, независимую позицию. Влюбчивый и глуповатый президент Франции Франсуа Олланд разрушает свою собственную социалистическую основу своими тщетными попытками перезапустить рецессивную французскую экономику. В Италии, которая является отвратительным примером плохого управления, в настоящее время ВНП на душу населения меньше, чем 15 лет назад. Бюрократия в Брюсселе – недавно избранный «слегка поддатый» председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер является её типичным порождением – стала еще хуже, чем когда-либо. Следовательно, не предвидится никаких перспектив того, что ЕС сможет стать единым целым, чтобы воспользоваться слабостью Путина.

Воскресить решимость

НАТО – совсем другое дело. Есть большие шансы на возрождение Альянса, особенно если Борис Джонсон станет лидером Великобритании после Дэвида Кэмерона. Его голос может помочь вернуть НАТО к его первоначальной миссии. Некоторые европейские страны, такие как Польша и страны Балтии, которые долгое время находились в оккупации Советского Союза, точно знают, что значит жить под властью России, начинают оказывать свое влияние и заставляют прислушиваться к ним.

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Но без лидерства США НАТО не сможет эффективно работать. Пока в Вашингтоне будет править вялый президент, авантюризм Путина будет продолжаться. Америке нужно воскресить свою решимость, чтобы отправить Путина туда, где ему следует быть – в забвение на лавочке в парке.