Кононов печать не отдает и призывает сохранять спокойствие

Глава Партии зеленых Украины Виталий КОНОНОВ заявляет о нелегитимности заседания Политсовета партии, проведенного 29 марта его заместителями.

Об этом говорится в заявлении В.КОНОНОВА, переданном УНИАН пресс-службой ПЗУ.

В частности, по словам В.КОНОНОВА, «заместители председателя партии 29 марта провели нелегитимное заседание политсовета и, присвоив себе полномочия, противоречащие Уставу ПЗУ, сделали ряд необдуманных и заведомо неправдивых заявлений».

В связи с этим В.КОНОНОВ отметил, что внеочередной съезд ПЗУ назначен Центральным координационным советом партии на 9 апреля 2006 года.

До того времени его заместители О.ШЕВЧУК, С.КУРЫКИН, Н.РЫМ отстраняются от исполнения своих обязанностей, и лишаются права делать заявления от имени ПЗУ, подчеркнул В.КОНОНОВ. Соответствующее распоряжение уже издано, отметил В.КОНОНОВ, добавив, что печать и документы партии находятся у главы ПЗУ.

Также В.КОНОНОВ призвал всех членов партии, а также ее сторонников, сохранять спокойствие и доказать, что подобные действия не смогут повлиять на политическую и гражданскую активность нашей партии. «Партия зеленых Украины, представляя гражданское общество, является жизнедеятельной структурой независимо от результатов выборов национального уровня», подчеркнул В.КОНОНОВ.

Как сообщили некоторые СМИ, 29 марта политсовет ПЗУ отстранил В.КОНОНОВА от руководства партией. По словам источника в партии, окончательное решение о руководстве партии примет съезд партии, «сейчас обязанности руководителя партии выполняет первый заместитель руководителя партии Олег ШЕВЧУК».

Согласно подсчету Центральной избирательной комиссией 99,55% протоколов результатов голосования в Верховную Раду Партия зеленых Украины набрала 0,54% голосов при проходном барьере 3%. 55-летний В.КОНОНОВ возглавляет ПЗУ с октября 1992 года.