Глава Нафтогаза в Москве попросил медицинской помощи (фото)

Для главы "Нафтогаза" Олега Дубины визит в Москву (на газовые переговоры вместе с премьер-министром Юлией Тимошенко) оказался серьезным испытанием силы воли. По информации Украинской правды , во время перелета, еще в самолете, у него внезапно начались боли в спине. Едва прибыв в Белый дом, Олег Дубина попросил о медицинской помощи.

В зале официальных встреч, где украинская делегация ожидала выхода премьеров после переговоров, господин Дубина стоял, опираясь на стул.

Фото Украинской правды