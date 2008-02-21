Тимошенко ни до чего не договорилась, Миллер обещает продолжение разговора

Председатель правления «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР и премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на встрече в Москве не смогли достичь договоренности по деталям российско-украинских газовых отношений, переговоры будут продолжены. Об этом сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ, передает ИТАР-ТАСС.

"Встреча закончилась, переговоры будут продолжены", – сказал С.КУПРИЯНОВ журналистам, не уточнив, когда именно состоится следующий раунд.

Как сообщал УНИАН, правительственная делегация Украины во главе с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО завершила в Москве переговоры с руководством российского ОАО «Газпром». Переговоры длились пять часов.

Запланированный в здании "Газпрома" брифинг премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО был отменен. Сразу после окончания переговоров правительственная делегация направилась в аэропорт, откуда вылетает в Киев.

Ранее пресс-секретарь премьер-министра Марина СОРОКА заявляла, что правительственная делегация Украины во главе с премьер-министром Украины Ю.ТИМОШЕНКО намерена сегодня договориться с российским ОАО «Газпром» об урегулировании задолженностей за потребленный газ в 2007 году.

«Украинская делегация настроена на то, чтобы продолжать сегодня переговоры до тех пор, пока не будет урегулирован долг», - подчеркнула М.СОРОКА.