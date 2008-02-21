Николаенко прокомментирует информацию о поездке с Рудьковским

Известная топ-модель Александра НИКОЛАЕНКО обещает прокомментировать информацию о якобы ее поездке вместе с Николаем РУДЬКОВСКИМ в Париж после приговора суда в отношении экс-министра транспорта и связи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам А.НИКОЛАЕНКО, в деле с Н.РУДЬКОВСКИМ ее именем манипулируют. «Мое имя является достаточно серьезным манипулятором, и давать какие-то комментарии с моей стороны будет неправильно и незаконно», сказала А.НИКОЛАЕНКО.

Топ-модель попросила «политиков-компроматчиков решать свои политические и мужские вопросы без участия женщин».

Она также подчеркнула, что для нее, как юриста, "очень странно, что в нашей стране начала отсутствовать тайна следствия".

Как отметила А.НИКОЛАЕНКО, любые ее слова, комментарии относительно дела Н.РУДЬКОВСКОГО будут давлением на следствие и суд.

Топ-модель отметила, что "счастлив тот политик, которому не приплетали Александру НИКОЛАЕНКО".

«Когда суд вынесет свое решение, - сказала А.НИКОЛАЕНКО, - тогда я смогу пообщаться относительно этого с прессой".

Как сообщал УНИАН, следственным отделом прокуратуры Киева по материалам СБУ было возбуждено уголовное дело в отношении Н.РУДЬКОВСКОГО за растрату средств в особо крупных размерах во время осуществления 12 июня 2007 года частной поездки по маршруту Киев-Париж-Киев (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины) и предъявлено обвинение. По информации некоторых СМИ, эту поездку Н.РУДЬКОВСКИЙ осуществил вместе с А.НИКОЛАЕНКО.

Экс-министр был задержан 9 февраля. 11 февраля Печерский райсуд Киева принял решение о содержании под стражей Н.РУДЬКОВСКОГО. По решению суда экс-министр транспорта содержался в Киевском СИЗО №13.

18 февраля Апелляционный суд г. Киева принял решение освободить Н.РУДЬКОВСКОГО под подписку о невыезде.