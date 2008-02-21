Ющенко улетел в Москву

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл в Российскую Федерацию для участия в неформальной встрече глав государств–участников СНГ.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня Президент планирует встретиться с патриархом Московским и Всея Руси Алексием II, а также дать интервью ряду российских СМИ, в частности, телеканалу «Russia Today» и информационному агентству РИА «Новости», а также газете «Время новостей».

22 февраля В.ЮЩЕНКО планирует принять участие в неформальной встрече глав государств СНГ, которая будет проходить в доме приемов правительства РФ.

Также между главами государств СНГ планируется ряд двусторонних встреч. В частности, В.ЮЩЕНКО проведет встречу с Президентом Таджикистана Эмомали РАХМОНОМ.