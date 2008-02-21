Яценюк говорит, что он посредник между мощной оппозицией и большинством

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что он является посредником между оппозицией и большинством, «и готов эту функцию выполнять».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время встречи с фракцией Партии регионов.

А.ЯЦЕНЮК отметил: «Я готов и являюсь посредником между мощной оппозицей и большинством».

«Я готов выполнять эту функцию, и основное, чтобы вы дали возможность мне это сделать», - добавил он.

По убеждению спикера, в парламенте будет достигнут консенсус, поскольку все политические силы прекрасно понимают ту ответственность, которая «лежит на наших плечах».

А.ЯЦЕНЮК добавил: «Если мы не готовы отойти от тех или других партийных интересов, тогда это будет, в том числе и политический крах тех или других политических сил».