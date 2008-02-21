Нардепы считают, что начальник ДАИ не должен стать жертвой среднего пальца

Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности обратился к министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО с просьбой принимать решение относительно отстранения от должности начальника ГАИ Сергея КОЛОМИЙЦА исключительно по результатам служебной проверки.

Как сообщил народный депутат, член профильного комитета Виктор ШЕМЧУК, такое решение было принято на заседании комитета после рассмотрения событий, которые имели место на заседании Коллегии МВД 18 февраля, – по поводу начальника ГАИ С.КОЛОМИЙЦА.

«Мы просим принимать решение об отстранении должностных лиц исключительно по результатам служебной проверки, не горячась, и чтобы мера наказания соответствовала степени совершенного – руководитель ГАИ не может отвечать за одного из 40 тысяч своих подчиненных», - подчеркнул В.ШЕМЧУК, сообщили УНИАН в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона».

Как сообщал УНИАН, 18 февраля Президент обязал начальника Государственного департамента ГАИ МВД Украины С.КОЛОМИЙЦА, начальника спецподразделения ГАИ «Кобра» и его заместителя написать заявления об увольнении.

Об этом он заявил на коллегии МВД Украины после того, как председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК рассказал об одном из случаев на дороге, свидетелем которого он стал лично.

19 февраля Ю.ЛУЦЕНКО временно отстранил от выполнения служебных обязанностей С.КОЛОМИЙЦА до завершения служебного расследования по факту инцидента с участием А.ЯЦЕНЮКА.

«По инициативе министра начальник ДГАИ Украины отстранен от выполнения служебных обязанностей до завершения служебного расследования», - отметили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, добавив при этом, что в ближайшее время МВД планирует провести внеочередную аттестацию сотрудников спецподразделения ГАИ МВД «Кобра» «с целью проверки профессиональной пригодности каждого работника».