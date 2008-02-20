Наша Украина назвала действия семи «беженцев» аморальными и абсурдными

В партии «Народный Союз Наша Украина» называют абсурдными и надуманными причины, по которым семь человек заявили о выходе из ее рядов.

Об этом говорится в заявлении Президиума «Народного Союза Наша Украина », переданном УНИАН.

«Каждый политик имеет право свободно выйти из любой партии и избрать другой путь самореализации. Однако ответственные политики честно информируют общество о причинах и целях своих действий. Вполне очевидно, что поводы, представленные нашими бывшими коллегами как основание выхода из партии, являются надуманными», - считают члены НСНУ.

По их мнению, заявлять о выходе из партии, почетным председателем которой является Президент Украины, обосновывая это желанием поддержать Президента, «не только аморально, но и абсурдно». «Вполне очевидно, что такими действиями наши бывшие однопартийцы сознательно или бессознательно вредят как Президенту ЮЩЕНКО, так и крупнейшей политической силе, на которую Президент опирается в парламенте и обществе», - говорится в заявлении.

Члены «Нашей Украины» также отмечают, что «не менее абсурдными являются обвинения в недемократичности партийной жизни, особенно если с ними выступают люди, которые не только давно не принимают участия в работе руководящих органов партии, но и месяцами даже не бывают в ее офисе».

«Наша Украина» была и остается демократической парламентской партией Украины, партией Майдана, партией Президента ЮЩЕНКО, подчеркивают члены партии.

«Мы последовательно работаем для обеспечения единства демократической коалиции и реализации обязательств, которые поддержал украинский народ, избирая Президента ЮЩЕНКО и нынешний состав парламента. Мы не сойдем с этого пути и не будем предавать своих избирателей», - подчеркивают члены НСНУ.

В партии также напоминают, что выйдя из ее рядов, пять народных депутатов остаются членами фракции блока «Наша Украина – Народная самооборона» и должны выполнять волю избирателей, коалиционное соглашение и решения фракции, или добровольно сложить депутатские мандаты.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля из партии НСНУ вышел глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА, а 19 февраля о выходе из “Нашей Украины” объявили заместитель главы Секретариата Президента Роман БЕССМЕРТНЫЙ, народные депутаты Михаил ПОЛЯНЧИЧ, Игорь КРИЛЬ, Виктор ТОПОЛОВ, Оксана БИЛОЗИР и Василий ПЕТЁВКА.

Бывшие члены НСНУ отмечают, что некоторые члены «Нашей Украины» стали использовать партию для удовлетворения собственных амбиций.

Кроме того, авторы заявления отмечают, что руководство НСНУ нарушает устав партии, «из-за несостоятельности и нежелания использовать коллективный опыт актива партии образовалась большая дистанция между партийными лидерами и рядовыми партийцами. Верхушка «Нашей Украины» уже не черпает энергию действия из своих местных организаций. Происходят многочисленные нарушения Устава партии, заседания Политического совета партии не проводятся более полугода. Сегодня нет никаких оснований считать, что этот процесс будет преодолен», - считают подписанты заявления.

«И, по-видимому, самое главное. Мы потеряли убежденность, что на ключевых позициях в руководстве партии сейчас находятся люди, преданные Президенту. Нам нечего делать в компании тех, кто сменил ориентацию. Оставляя ряды «Народного Союза Наша Украина», искренне желаем всем членам партии вернуться к своим ценностным и идейным истокам. Надеемся, что партия способна очиститься от ржавчины конъюнктурщины, двойных стандартов и неправды», - отмечают бывшие члены НСНУ.