Ющенко полетел в Париж

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с однодневным рабочим визитом во Францию.

Как сообщает пресс-служба главы государства, цель визита - обсуждение неотложных вопросов повестки дня украинско-французских отношений.

Главным пунктом программы станет встреча Президента Украины с Президентом Франции Николя САРКОЗИ. Это будет вторая встреча глав государств за последние полгода, отметили в пресс-службе.

Планируется обсудить конкретные направления сотрудничества двух стран в рамках будущего французского председательства в ЕС во ІІ полугодии 2008 года. В этом контексте внимание будет уделено ходу переговорного процесса по заключению нового усиленного Соглашения «Украина - ЕС», возможности использования инициатив, заложенных в концепции «ассоциированного партнерства», предложенной французским Президентом.