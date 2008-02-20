Официальная позиция Нашей Украины относительно выхода 5 депутатов из партии

Член фракции "Наша Украина – Народная самооборона" Руслан КНЯЗЕВИЧ не исключает, что депутаты, которые вышли из партии «Народный Союз Наша Украина», будут голосовать по ряду вопросов вразрез со всей коалицией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам, представляя официальную позицию партии «Наша Украина» относительно выхода 5 народных депутатов из партии НСНУ.

Р.КНЯЗЕВИЧ отметил, что такое его мнение подтверждает тот факт, что эти депутаты уже голосовали за принятие изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, не учитывая, что фракция НУ - НС была против.

«Поэтому я и не исключаю такой позиции и в дальнейшем, но это не будет означать, что существует угроза для коалиции», - сказал Р.КНЯЗЕВИЧ.

Говоря о выходе ряда депутатов из партии «Наша Украина», Р.КНЯЗЕВИЧ отметил, что это не смелый шаг, а это позор. «Партия «Наша Украина» - это партия Виктора ЮЩЕНКО, это партия Майдана, идеи которой стали основой для написания устава «Нашей Украины». Выход из этой политической силы значит, что идеалы Майдана исчерпаны, и те люди не соотносят себя с таким направлением развития страны», - сказал Р.КНЯЗЕВИЧ.

Он выразил удивление, что эти депутаты выступили с критикой о невозможности проведения диалога с руководством «Нашей Украины», поскольку все они сами фактически «являются верхушкой партии». «Поэтому я думаю, что это своеобразная форма политического мазохизма», - сказал народный депутат.

При этом Р.КНЯЗЕВИЧ отметил, что логически было бы не только писать заявления о выходе из партии, но и отказаться от депутатских мандатов.

Кроме того, Р.КНЯЗЕВИЧ отметил, что данный инцидент не несет угрозы прочности коалиции, поскольку регламент не предусматривает индивидуального выхода из коалиции. «Коалиции ничего не угрожает, она будет работать в том составе, который существует», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля шесть членов НСНУ, из которых пять народных депутатов, объявили о выходе из рядов партии. Это, в частности, заместитель главы Секретариата Президента Украины Роман БЕССМЕРТНЫЙ и народные депутаты Михаил ПОЛЯНЧИЧ, Игорь КРИЛЬ, Виктор ТОПОЛОВ, Оксана БИЛОЗИР и Василий ПЕТЁВКА.

Раньше из НСНУ вышел глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА.