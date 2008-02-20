Яценюк сам закрылся в своем кабинете

Председатель Верховной Рады Арсений Яценюк не намерен открывать пленарное заседание в среду. «Как я могу открывать заседание, если трибуна заблокирована?», – сказал он.

Спикер зарегистрировался за столом регистраций и ушел работать в свой кабинет, пишет Обком.

Как сообщалось, председатель фракции блока своего имени в Раде Владимир Литвин прогнозирует проведение согласительного совета парламента при участии Яценюка и лидеров фракций в четверг, 21 февраля.

С 18 января оппозиция блокирует заседания Верховной Рады.