Яценюк сам закрылся в своем кабинете
10:22, 20 февраля 2008Политика
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Спикер отказался открывать заседание ВР
Председатель Верховной Рады Арсений Яценюк не намерен открывать пленарное заседание в среду. «Как я могу открывать заседание, если трибуна заблокирована?», – сказал он.
Спикер зарегистрировался за столом регистраций и ушел работать в свой кабинет, пишет Обком.
Как сообщалось, председатель фракции блока своего имени в Раде Владимир Литвин прогнозирует проведение согласительного совета парламента при участии Яценюка и лидеров фракций в четверг, 21 февраля.
С 18 января оппозиция блокирует заседания Верховной Рады.
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