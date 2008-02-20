Тимошенко не хочет у воров покупать очень дёшево краденые вещи

В газовом конфликте между Украиной и Россией виноваты фирма-посредник Росукрэнерго и коррупция чиновников, считает премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Деятельность Росукрэнерго она назвала трагедией для Украины. В этом деле главное даже не вопрос цены на газ, а вопрос репутации и прозрачности. Можно у воров покупать очень дёшево краденые вещи, но ведь нигде в мире это не приветствуется, заявила Тимошенко в интервью газете "Ведомости".

Ющенко и Тимошенко приедут в Москву почти одновременно – президент прибывает в Россию завтра для участия в неформальном саммите СНГ, премьер - сегодня. Как отметили в секретариате Ющенко, программы президента и премьера пересекаться не будут.

Россия не намерена обсуждать газовую тему на сегодняшних российско-украинских переговорах. "Мы сознательно не выносим этот вопрос на межправительственный уровень",- подчеркнул источник в правительстве. Он пояснил, что все спорные вопросы уже обсудили президенты двух стран и есть соответствующая договорённость между Газпромом и Нафтогазом.

Эхо Москвы