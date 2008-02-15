Защитники природы против создания на Тарханкуте ракетного полигона

Защитники природы и представители местной власти требуют от руководства государства не допустить создания на мысе Тарханкут в Крыму ракетного полигона.

Об этом они сообщили на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

В частности, Оленевский сельский председатель Юрий ЩЕЛОК напомнил, что еще в 2006 году появилась информация о намерениях Министерства обороны построить на Тарханкуте ракетный полигон. На тот момент информация не получила официального подтверждения, однако уже в июне 2007 года появилось поручение Кабинета министров о проработке планов по созданию нового полигона.

Вместе с тем, отмечает Ю.ЩЕЛОК, мыс Тарханкут известен уникальными природными ландшафтами и богатым животным миром. Учитывая это, в 1994 году постановлением Верховной Рады была утверждена Программа перспективного развития заповедного дела в Украине, которой предусмотрено создание Тарханкутского природного заповедника.

Таким образом, по словам сельского председателя, создание полигона проводится на территории, уже зарезервированной для природного заповедника, и это происходит без согласования с органами местного самоуправления, населением данной территории, что противоречит действующему законодательству.

Представители местной власти и общественности, защитники природы обращаются с письмом к Президенту Украины, премьер-министру, председателю Верховной Рады с просьбой вмешаться в ситуацию с целью отмены решения о строительстве полигона и содействовать созданию первого в Крыму Национального природного парка “Тарханкутский”.