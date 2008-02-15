Балога вышел из Нашей Украины

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА заявил о выходе из партии "Народный Союз Наша Украина".

Как сообщает пресс-служба Президента, в заявлении В.БАЛОГИ говорится: "Объявляю о своем выходе из "Народного Союза Наша Украина". Это решение тщательно продуманное и окончательное.

Со времени основания партии нас связывает много общих дел. Мы вместе прошли через напряженную избирательную гонку. Мы самоотверженно работали на избрание Виктора ЮЩЕНКО главой государства. Мы с нашими партнерами вместе выступили против политической коррупции и узурпации власти и победили на досрочных парламентских выборах. «Наша Украина» заручилась высокой поддержкой избирателей, обеспечила влиятельные позиции в политической системе, во власти. Партия имеет своих убежденных сторонников по всей стране. В таком результате есть и моя собственная частица.

Эта страница уже перевернута. Считаю, что все эффективные возможности, связанные с моим пребыванием в рядах «Нашей Украины», полностью исчерпаны. Мой выход из партии снимет вопрос соотношения между моими функциями как главы Секретариата Президента и как члена президиума НСНУ. Будут прекращены всевозможные спекуляции относительно моей роли во внутрипартийных процессах".

В.БАЛОГА поблагодарил "всех коллег по партии за пережитое и сделанное" и выразил веру "в способность «Нашей Украины» и в дальнейшем оставаться мощной, влиятельной и авторитетной политической силой".

"Из прошлого, даже недавнего, смотрю в будущее. Сейчас мой главный мотив – это необходимость развития, движения вперед, выхода на новые уровни.

Сегодня перед обществом и страной встают новые вызовы, формируются качественные возможности, возникают масштабные эволюционные задачи. В то же время очевидным является замедление процессов в политической сфере, когда за внешней суматохой не видно свежего предложения конструктивных идей, продуктивных идеологий, ярких лидеров.

Сейчас нужно находить новый политический инструментарий, современные формы политического диалога, политической конкуренции и взаимодействия. Необходимо ощутимо усилить демократический фланг, обеспечить преимущества политических сил демократического направления над партиями, которые пытаются навязать обществу и стране лозунги из далекого прошлого. Нужно подниматься на высшие уровни общегосударственного мышления, воплощать амбициозные программы", - заявил В.БАЛОГА.

Он заметил: "Всегда был и буду человеком действия, поэтому не могу сбавлять скорость собственной политической и общественной жизни. Заверяю, что и в дальнейшем буду играть активную роль в политике, как велит мне дух украинца и обязанность патриота. Имею конкретные политические планы. Уверен, что они будут воплощены".

В.БАЛОГА также отметил: "Независимо от обстоятельств мое участие в политических процессах всегда будет связано с В.ЮЩЕНКО как личностью, человеком высоких принципов и благородных целей".