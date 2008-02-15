Еще одна версия драки в Ужгороде: никаких бит и только четыре милиционера

Как сообщает Центр общественных связей УМВД в Закарпатской области, 6 февраля в ресторане отдыхали четверо сотрудников спецподраздения "Беркут" и Управления ГАИ УМВД Украины в Кировоградской области, которые в течение месяца находились на Закарпатье в служебной командировке. Все работники милиции были в гражданском и без табельного оружия.

Около 21:00 между милиционерами и группой лиц, которые отдыхали за соседним столиком, произошел спор, который спровоцировал житель Ужгорода. "Находясь в нетрезвом состоянии, местный житель начал цепляться к работникам ГАИ и "Беркута", обижать их нецензурными словами. Далее по мобильному телефону он вызвал на помощь своих товарищей. Вскоре в ресторан прибыли на двух иномарках молодые люди "характерной внешности", которые начали вызывать милиционеров на "разборку", - отметили в МВД.

Позже в ресторан подъехали наряды патрульной службы Ужгородского горотдела и "Беркута", которых вызвали сотрудники милиции, отдыхающие в ресторане. "Это позволило избежать потасовки, массовых бесчинств на территории ресторана. Никаких бит и другого оружия во время инцидента не применялось", - сообщили в ведомстве.

Житель Ужгорода был задержан и доставлен в отдел милиции для дачи объяснений. На данный момент прокуратура города решает вопрос о возбуждении в отношении злоумышленника уголовного дела по ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Расследование дела продолжается, как и служебное расследование правомерности действий работников милиции.

Лига

Версию начальника Государственного Департамента ГАИ МВД Украины Сергея КОЛОМИЙЦАчитайте тут

А с развитием событий в изложении ужгородского мэра Сергея Ратушняка можноознакомиться тут