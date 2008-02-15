Грач: не дай Бог штаны с юбкой сойдутся - можно ставить крест на КПУ

«Не дай Бог, как говорят атеисты, коммунистам-де с Тимошенко, не дай Бог, штаны с юбкой сойдутся, тогда можно ставить крест на КПУ. Это моя принципиальнейшая, просто мужская, не то что партийная позиция». Так коммунист Леонид Грач в эфире радио «Эра» прокомментировал предположение о том, что временное разблокирование работы ВР, плодотворный труд нардепов всех фракций в течение более чем 2 часов и совместное голосование БЮТ, ПР и коммунистов за законопроект о государственных закупках может означать переформирование парламентской коалиции в новом формате.

«Я лично категорически против, чтобы были какие-то контакты между КПУ, БЮТ и НУ», - заявил Грач. «Но вот если прикоснешься к одному или другому тактически, как по этим голосам, которые сейчас они раздувают, что Тимошенко, КПУ и часть ПР проголосовали за этот злополучный законопроект в первом чтении. Сразу же откуда пошла оценка и трактовка (законопроекта как коррупционного – ред.)?»

В ответ на замечание ведущей, что трактовка пошла из Секретариата Президента, Грач тут же отреагировал: «Что это значит? Что мы правильно поступили, потому что даем возможность, чтоб в конце концов Ющенко и Тимошенко сняли свои масочки добродетелей, а ухватились за горлышко друг другу. А у Юлии Владимировны ноготки более острые и более длинные…»