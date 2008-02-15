На выходных в Украине будет до 18° мороза

Завтра в Украине ожидается холодная погода с температурой ночью 10-15°, днем 4-9° мороза; в Карпатах ночью 13-18°, днем 6-11° мороза; на юге и западе ночью -7-12°, днем 1-6° мороза; на Южном побережье Крыма в течение суток 0-5° мороза. Местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер будет преобладать северо-западный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с, ночью в Украине, днем в южной части местами порывы 15-20 м/с, местами метели.

Как сообщили УНИАН в Украинском Гидрометцентре, 17-18 февраля в Украине будет переменная облачность. 17 февраля без осадков, только на крайнем юге, а днем и на северном западе страны небольшой снег; 18 февраля временами снег, мокрый снег, метель (лишь на юге Левобережья и в Крыму без существенных осадков). На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный и северный, 7-12 м/с, 17 февраля на юге, 18 февраля в западных и северных областях местами порывы 15-20 м/с. 17 февраля сохранится холодная погода с температурой ночью 10-15° мороза (в восточных областях и на севере Левобережья местами до 18° мороза), днем 2-7° мороза, на Южном побережье Крыма ночью 4-9° мороза, днем около 0°; 18 февраля повышение температуры ночью до 6-11° мороза (на крайнем западе до 1-5° мороза), днем – от 3° мороза до 2° тепла, только в восточной части и в Крыму температура существенно не изменится.

На 19-20 февраля синоптики прогнозируют небольшой снег и мокрый снег (в Карпатах, а 20 февраля и в северных и восточных областях – умеренный), лишь 20 февраля в южных областях без существенных осадков. Температура в восточных, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях ночью 4-10° мороза, в Карпатах, а 19 февраля на востоке местами 11-13° мороза, днем 0-5° мороза; на остальной территории 19 февраля ночью 0-6° мороза, днем от 3° мороза до 3° тепла, на Закарпатье и юге до 6° тепла, 20 февраля снижение температуры на 1-3°.

21 февраля местами, 22 февраля на всей территории страны небольшой снег, мокрый снег; температура существенно не изменится. 23-25 февраля небольшой и умеренный снег, мокрый снег, днем местами с дождем, только в южной части и на Закарпатье преимущественно без осадков; температура повысится ночью до -4° +2° тепла, днем до 0-6° тепла, в южной части и на Закарпатье местами до 8-11° тепла.

В Киеве и Киевской области завтра ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-20 м/с, метели. Температура ночью 10-15°, днем 4-9° мороза.

17-18 февраля тоже будет переменная облачность, 17 февраля без осадков; 18 февраля временами снег, мокрый снег, метель. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, днем 18 февраля местами порывы 15-20 м/с. 17 февраля сохранится холодная погода с температурой ночью 10-15°, днем 2-7° мороза; 18 февраля повышение температуры ночью до 6-11° мороза, днем до 3° мороза - 2° тепла, в столице ожидается около 0°.

19-20 февраля пройдет небольшой снег, мокрый снег (днем 20 февраля умеренный). Температура 19 февраля ночью 0-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; 20 февраля снижение температуры на 1-3°. В Киеве температура 19 февраля будет ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла; 20 февраля ночью 2-4° мороза, днем около 0°.