Яценюк предлагает депутатам побороться интеллектом

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК отмечает, что в понедельник политические силы должны достичь политического компромисса, в противном случае ситуация приведет к роспуску парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Председатель ВР сказал в интервью журналистам.

По его словам, если в понедельник не будет подписано соответствующее политическое соглашение, не будет найдено другого компромисса на основании этого политического соглашения, то «у нас идет тридцатидневный срок, определенный статьей 90 украинской Конституции, и мы с позором поставим крест на украинском парламентаризме».

Он отметил, что тогда останется две конституционные законоизбранные ветви власти – Президент Украины и правительство, который законоизбранный и дальше будет работать. «Если это кому-то интересно, то, пожалуйста, таким образом украинское общество избавится от парламента, избавится от идеи создания парламентско-президентской республики», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

Он считает, что у политических сил уже появляется желание «все-таки зайти в стены украинского парламента, потому что очень большие риски для всех участников политического процесса вылететь с политической орбиты как таковой».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что предложил текст политического соглашения, он подчеркнул, что это документ, «который позволяет политическим силам отступить один шаг назад ради того, чтобы сделать два шага вперед – зайти в стены парламента и начать работу».

Он подчеркнул, что «начать в том числе оппозиционную борьбу, но не физическую, а интеллектуальную на трибуне украинского парламента».