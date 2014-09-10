Посол Великобритании рассказал, как коррупция ослабляет украинскую армию

Чрезвычайный и Полномочный посол Великобритании в Украине Саймон Смит считает, что коррупция в украинских Вооруженных силах составляет угрозу государственной безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал в своем выступлении на форуме "День Евроатлантического партнерства: итоги саммита НАТО в Уэльсе".

Смит сообщил, что на протяжении последних нескольких месяцев слышал от представителей Министерства обороны Украины, что армии был нанесен значительный ущерб в результате нечестной деятельности предыдущего правительства и неэффективного использования имеющихся ресурсов.

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Вместе с тем он отметил, что серьезной проблемой в развитии Вооруженных сил Украины считает существование всеобъемлющей коррупции.

"Если вы не способны преодолеть коррупцию в вашем Министерстве обороны и Вооруженных силах, то вы будете находиться под стратегической угрозой, потому что коррупция негативно влияет на обороноспособность вашей армии и очень ослабляет ее возможности реагировать на угрозы, которые будут появляться в будущем", - отметил Смит.

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Он информировал, что в странах-членах Организации Североатлантического договора (НАТО) давно поняли, что коррупция является стратегической угрозой для развития армии.

Также Смит сообщил, что сейчас очень важной задачей является предоставление консультативной помощи украинским властям по развитию более эффективного управления на институционном уровне и разработке эффективной программы борьбы с коррупцией.