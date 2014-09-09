Иностранным военным рассказали о восстановлении боеспособности ВМС ВСУ после аннексии Крыма

В первый день двусторонних учений Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины и Военно-морских сил США «Си Бриз-2014», целью которых является проведение международной операции по установке и обеспечения зоны безопасности судоходства в кризисном районе, командующий ВМС ВС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук провел ознакомительную конференцию для иностранных военных атташе.

Встреча с военными представителями Франции, Румынии, Южной Кореи, Алжира, Грузии, Литвы, США и Австрии состоялась на Западной военно-морской базе ВМС ВС Украины.

Во время общения с военными атташе вице-адмирал Сергей Гайдук сообщил, что после аннексии АР Крым Российской Федерацией и передислокации на материковую часть страны Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины быстрыми темпами восстановили свою боеспособность, также удалось в сжатые сроки осуществить перегруппировку и провести боевое слаживание частей, подразделений и экипажей кораблей.

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- После доукомплектования и соответствующей подготовки украинские Военно-Морские Силы приступили к выполнению задач по назначению, - отметил командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. - В частности, подразделения береговой обороны флота выполняют задачи по охране важных объектов и несут службу на блокпостах. Во взаимодействии с морскими пограничниками надводные силы национального военного флота охраняют юго-западную часть Черного моря и реку Дунай.

Также вице-адмирал Сергей Гайдук рассказал, на сегодня продолжается интенсивная боевая деятельность определенных частей и подразделений Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.