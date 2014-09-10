Администрация президента получила проект ратификации Соглашения с ЕС

Об этом сообщают источники ZN.UA.

По словам источников, МИД совместно с другими ведомствами завершил работу над технической подготовкой текста Соглашения об ассоциации. Также в АП передали законопроект о ратификации Украиной СА, который недавно был согласован всеми необходимыми министерствами, в частности, Минюстом.

Теперь очередь за президеном - Петр Порошенко должен передать Соглашение на ратификацию в Верховную Раду. Ранее заместитель главы администрации президента Валерий Чалый обещал, что президент "после соответствующих процедур" подаст документы по СА в парламент сразу после получения их из МИД.

Читайте такжеЯценюк уверяет, что соглашение об ассоциации с ЕС будет ратифицировано в сентябреЭто должно произойти до 16-18 сентября - именно на это время назначена сессия Европарламента. Со своей стороны, комитет по международным делам ЕП предварительно одобрил ратификацию для финального голосования в Страсбурге. Этим самым ЕС высказался за ратификацию соглашения с Украиной по ускоренной процедуре, чтобы подчеркнуть солидарность с ней.

Как известно, планируется, что ратификация документа Украиной и Евросоюзом состоится в один день. В случае одновременной ратификации, соглашение вступит в силу с 1 ноября этого года (до этого времени действует односторонняя отмена Евросоюзом торговых пошлин на импорт из Украины).