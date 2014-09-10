На Донбассе происходит перегруппировка сил АТО
11:03, 10 сентября 2014Политика
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На востоке Украины проходит перегруппировка сил антитеррористической операции.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил на расширенном заседании правительства.
"Мы уже сейчас осуществляем перегруппировку частей наших Вооруженных сил, Национальной гвардии, пограничников, но не для нападения, а для того, чтобы гарантированно и эффективно обеспечить защиту своей территории", - сказал он.
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