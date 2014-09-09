Третий этап мобилизации завершен

Об этом на брифинге сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

"Все, кого нужно было призвать в ряды Вооруженных сил Украины и другие военные формирования, уже отобраны. Все необходимые люди собраны и отправлены в учебные центры для обновления своих навыков", - цитирует Лысенко ZN.UA.

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17 марта Верховная Рада утвердила указ о частичной мобилизации, которая проходила на протяжении 45 дней.

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