На Львовском бронетанковом заводе разработали БТР "Дозор" для десанта АТО

В июле завод получил заказ на ремонт украинской бронетехники, сообщает Телеканал новостей 24.

Последние годы ЛБЗ выживал с экспорта – поставлял запчасти для советской бронетехники в Азию и Африку.

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Сегодня на заводе работают в 3 смены. Здесь по заказу оборонного министерства разработан и изготовлен ​​легкий бронетранспортер "Дозор" Он будет перевозить десант к месту дислокации. Однако, сейчас его не могут отправить в зону АТО.

Из-за бюрократических преград не можем получить для бронетранспортера двигатель и коробку передач, которые импортируем из Германии, - рассказал директор Львовского бронетанкового завода Александр Остапец.