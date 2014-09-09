Делегацию Европарламента по связям с Украиной возглавил хорватский депутат

Об этом сообщает издание "ЕС-плюс" со ссылкой на пресс-службу группы народных партий. В сообщении говорится, что соответствующее решение было принято на установочном заседании делегации в Брюсселе.

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Во время заседания хорватский депутат отметил важность одобрения странами-членами Европейского союза новых санкций в отношении России. "Эскалация кризиса в Украине представляет собой тест на доверие, что касается ценностей, уважения международного права, внешней, торговой, энергетической и политики безопасности", - сказал он.

Уже на этой неделе Андрей Пленкович вместе с с президентом Европарламента Мартином Шульцем посетит Киев.