Российские журналисты узнали, кто финансирует ДНР

Журналисты РБК провели расследование, в результате которого выяснилось, что фонд Святителя Василия Великого, чей попечительский совет возглавляет бизнесмен Константин Малофеев, финансировал террористов на Донбассе.

Малофеев попал под санкции Евросоюза и Канады, а в Украине против него возбуждено дело о содействии террористам.

Фонд Малофеева длительное время проводил акции "в поддержку беженцев из Украины", но по факту передавал средства и продукты террористам.

Читайте такжеШвейцария обнародовала список лиц, которые попали под санкции против России

Фонд имеет официальную договоренность с властями ДНР. 17 июня гендиректор фонда Зураб Чавчавадзе и тогдашний премьер ДНР Александр Бородай заключили соглашение о сотрудничестве. Согласно документу (есть у РБК), стороны договорились о «совместной организации сбора гуманитарной помощи на территории Российской Федерации и ее безвозмездной передаче населению, проживающему в районах, охваченных гуманитарной катастрофой».

«Эта организация предложила взять на себя некую деятельность по оказанию гуманитарной помощи, и я подписал соглашение», — объяснил РБК Бородай.

Сотрудничал с фондом Малофеева и так называемый гуманитарный батальон «Новороссия». По данным «ИА Новороссия», он подчиняется напрямую бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову, а руководит деятельностью батальона экс-министр иностранных дел ДНР Екатерина Губарева — жена бывшего «народного губернатора» области Павла Губарева. Помощница Губаревой подтвердила РБК, что «батальон» сотрудничает с фондом Святителя Василия Великого, а за комментариями направила к «командиру батальона» Ирине Дубогрей.

По словам Дубогрей, «батальон» аккумулирует помощь на своих складах в Ростове-на-Дону, а затем перебрасывает грузы на Донбасс — в том числе обмундирование и снаряжение. Грузы доставляются на склад правительства ДНР для мирных жителей и на склад Минобороны ДНР для ополчения. За лето в ДНР отправили 576 т грузов. «С фондом Святителя Великого у нас было разовое сотрудничество по медицинскому оборудованию», — указала Дубогрей, но отметила, что в основном работает с иными фондами.

Читайте такжеПресс-секретарь Путина попытался объяснить, что такое "Новороссия"

Другой партнер фонда Малофеева — Фонд землячества Донбасса под руководством Александра Ферберта (официально взаимодействует с комитетом при Совфеде по поддержке жителей юго-востока Украины), одна из главных организаций, доставляющих помощь в Украину. Два фонда договорились о сотрудничестве в июле на встрече, организованной представителем ДНР в Москве Андреем Родкиным. Как следует из пресс-релиза на сайте фонда Малофеева, стороны решили помогать друг другу транспортом и складскими помещениями, причем исполнительный директор фонда Святителя Василия Александр Гришунин назвал свою организацию «федеральным гуманитарным оператором ДНР».

Ферберт рассказывал РБК, что он обращается к фонду Малофеева за теми или иными товарами, если они нужны жителям Донбасса, а своих товаров у фонда не хватает.

Помогает фонд Малофеева и деньгами, следует из беседы РБК с Денисом Назаровым, который возглавляет комитет гуманитарного обеспечения ДНР. «Знаю точно, что этот фонд выделял средства на то, чтобы вывезти отсюда беженцев, но не исключаю, что и гумпомощь они тоже привозили», — говорит Назаров.

В пресс-службе самого фонда Малофеева настаивают, что он помогает только беженцам и только на территории России. Это же утверждает представитель Малофеева, подчеркивая, что он не поддерживает контакты с лидерами непризнанных республик, а был хорошо знаком только с Бородаем.

Но о поддержке Малофеевым Новороссии говорят и ее сторонники, и ее руководители, и их противники — киевские власти.

«Фонд Святителя Василия Великого привозил гуманитарку прямо в Донецк», — уверенно заявил РБК спикер парламента самопровозглашенной Новороссии Олег Царев.

«Такой централизованной, такой объемной, постоянной и масштабной помощи, которую оказывал фонд Святителя Василия Великого, нигде не было», — утверждает лидер Международного евразийского движения Александр Дугин, чьи соратники также участвуют в доставке вещей, денег и обмундирования ополченцам. Из слов Дугина следует, что именно Малофеев — один из главных спонсоров самопровозглашенных республик: «в определенный момент эта помощь стала решающей и в Крыму, и в Новороссии».