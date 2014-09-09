США призывают расследовать все военные злоупотребления на Донбассе

Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Государственного департамента США Джен Псаки, сообщает пресс-служба ведомства.

"Мы обеспокоены обвинениями в злоупотреблениях, сделанным обеими сторонами. Мы призываем обе стороны позволить провести полное и прозрачное расследование этих и всех других таких случаев", - сказала она.

По словам Псаки, премьер-министр Украины Арсений Яценюк публично заверил в готовности украинской власти совместно работать с Amnesty Intgernational по этой проблеме.

Читайте такжеСША скептически относятся к договоренностям Порошенко с Путиным"Мы однозначно не видим такой готовности со второй стороны", - добавила она.

Представитель Госдепа напомнила, что в рапорте Amnesty International подтверждено, что пророссийские боевики похищают людей и подвергают их пыткам на Донбассе.

Amnesty International днях опубликовала рапорт, в котором говорится о якобы совершение бойцами добровольческого батальона "Айдар" преступлений и нарушений прав человека на Луганщине. Организация призвала власти Украины взять под контроль деятельность добровольческих батальонов, которые воюют на Донбассе.