Порошенко и Путин обсудили по телефону режим прекращения огня
20:32, 08 сентября 2014Политика
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Президенты Украины и России Петр Порошенко и Владимир Путин обсудили в телефонном режиме шаги по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.
REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.
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"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Украины Петром Порошенко, в ходе которого продолжено обсуждение шагов, способствующих мирному урегулированию ситуации на юго-востоке Украины", - говорится в сообщении, и отмечается, что диалог будет продолжен.
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