Порошенко и Путин обсудили по телефону режим прекращения огня

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

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"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Украины Петром Порошенко, в ходе которого продолжено обсуждение шагов, способствующих мирному урегулированию ситуации на юго-востоке Украины", - говорится в сообщении, и отмечается, что диалог будет продолжен.