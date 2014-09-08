ОБСЕ увеличит количество своих наблюдателей в зоне антитеррористической операции

Об этом заявил председатель Специальной наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан на встрече с вице-премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, представителями украинских силовых и военных ведомств, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Апакан сообщил, что на сегодняшний день в зоне конфликта работает 60 представителей Мониторинговой миссии ОБСЕ, их количество будет увеличено.

«Мы сделаем все для того, чтобы мониторинг был успешным. Наши представители будут размещены в «горячих» местах и всех пунктах контакта сторон», - подчеркнул глава миссии ОБСЕ.

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В свою очередь Гройсман подчеркнул важность сохранения режима прекращения огня.

«Вместе с тем для нас важно, чтобы мониторинг, который позволяет видеть реальную картину соблюдения сторонами этого режима, был объективным и распространялся на все соответствующие пункты», - отметил Гройсман.

Он подчеркнул, что со своей стороны Украина полностью выполняет все договоренности и взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня.

Вместе с тем в течение последних трех суток со стороны боевиков, согласно данным украинских военных, было осуществлено 45 обстрелов.

Стороны также подчеркнули необходимость соблюдения публичности процесса осуществления наблюдения и обсудили планы постоянного информирования общественности о реальной ситуации с функционированием режима прекращения огня в зоне конфликта.