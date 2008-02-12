Лидер фракции БЮТ: заседание ВР завтра утром не начнется
23:21, 12 февраля 2008Политика
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"Мы будем настаивать на политических законах"
Лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО прогнозирует, что заседание Верховной Рады Украины завтра утром, 13 февраля, не начнется. Об этом он сказал сегодня вечером в эфире “5 канала”.
"Не будет разблокирования, потому что мы будем настаивать на политических законах", - заявил И.КИРИЛЕНКО.
"Завтра в 10.00 не начнется заседание", - прибавил он.
По словам И.КИРИЛЕНКО, среди законов, о которых идет речь, закон о неприкосновенности, императивном мандате и другие президентские инициативы.
"Мы будем на этом настаивать, такие наши правила. Мы так будем действовать", - цитирует депутата “Украинская правда”.
В то же время И.КИРИЛЕНКО не исключил, что во второй половине дня заседания парламента может начаться.
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