Украина до сих пор не получила данных о содержании нового гуманитарного конвоя из РФ
21:51, 07 сентября 2014Политика
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Прошел почти месяц, когда стало известно, что в Украину направляется гуманитарный конвой из России.
REUTERS
Это еще одна минская договоренность о гуманитарном грузе из России выглядит как второе «гуманитарное вторжение». Этот конвой практически засекречен.
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Ни одного сообщения о движении и содержании новых грузовиков со стороны Российской Федерации украинская сторона за последние 3 дня не получила.
Прошел почти месяц, когда стало известно, что в Украину направляется гуманитарный конвой от Владимира Путина.
Второй российский гуманитарный конвой полностью засекречен
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