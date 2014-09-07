Украина до сих пор не получила данных о содержании нового гуманитарного конвоя из РФ

Это еще одна минская договоренность о гуманитарном грузе из России выглядит как второе «гуманитарное вторжение». Этот конвой практически засекречен.

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Ни одного сообщения о движении и содержании новых грузовиков со стороны Российской Федерации украинская сторона за последние 3 дня не получила.

Прошел почти месяц, когда стало известно, что в Украину направляется гуманитарный конвой от Владимира Путина.