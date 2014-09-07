В результате обстрела блокпоста под Мариуполем ранен украинский военный

Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, в результате обстрела блок-поста снаряд попал в АЗС на ул. Таганрогской.

Читайте такжеРоссийские войска нарушили перемирие и обстреляли окрестности МариуполяТакже пострадало здание, в котором расположен диспетчерский пункт ТТУ и отделение "скорой".

В результате обстрела ранен один военнослужащий. Погибших и пострадавших среди гражданского населения нет.

Читайте такжеБоевики и российские военные продолжают активно нарушать перемирие – Тымчук"Кроме того, частично повреждена контактная сеть ТТУ в районе кольца микрорайона Восточный. Бригада ТТУ в настоящее время ведет ремонтные работы", - отметили в горсовете.