В результате обстрела блокпоста под Мариуполем ранен украинский военный
09:42, 07 сентября 2014Политика
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В ночь на 7 сентября, нарушив договоренность о прекращении огня, боевики обстреляли блокпост на въезде в Мариуполь в микрорайоне Восточный.
REUTERS
Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, в результате обстрела блок-поста снаряд попал в АЗС на ул. Таганрогской.
Читайте такжеРоссийские войска нарушили перемирие и обстреляли окрестности МариуполяТакже пострадало здание, в котором расположен диспетчерский пункт ТТУ и отделение "скорой".
В результате обстрела ранен один военнослужащий. Погибших и пострадавших среди гражданского населения нет.
Читайте такжеБоевики и российские военные продолжают активно нарушать перемирие – Тымчук"Кроме того, частично повреждена контактная сеть ТТУ в районе кольца микрорайона Восточный. Бригада ТТУ в настоящее время ведет ремонтные работы", - отметили в горсовете.
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