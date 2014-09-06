В "ДНР" заявили, что обмен пленными состоится сегодня и 8 сентября

Об этом сообщил один из лидеров организации "ДНР" Александр Захарченко. "Сегодня должна состояться передача военнопленных с нашей стороны. Надеемся, что в понедельник состоится передача с украинской стороны", - заявил он на пресс-конференции в Москве, сообщает Lenta.ru.

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Как сообщал УНИАН, 5 сентября в Минске был подписан предварительный протокол к соглашению о прекращении огня и обмене заложниками и пленными. В тот же день президент Петр Порошенко отдал приказ начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины прекратить огонь в зоне АТО, начиная с 18.00.

Руководитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сообщил, что в плену террористов находятся более 200 заложников.