В "ДНР" заявили, что обмен пленными состоится сегодня и 8 сентября
Обмен пленными между боевиками и украинской армией будет происходить 2 дня - сегодня и в понедельник, 8 сентября.
Об этом сообщил один из лидеров организации "ДНР" Александр Захарченко. "Сегодня должна состояться передача военнопленных с нашей стороны. Надеемся, что в понедельник состоится передача с украинской стороны", - заявил он на пресс-конференции в Москве, сообщает Lenta.ru.
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Как сообщал УНИАН, 5 сентября в Минске был подписан предварительный протокол к соглашению о прекращении огня и обмене заложниками и пленными. В тот же день президент Петр Порошенко отдал приказ начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины прекратить огонь в зоне АТО, начиная с 18.00.
Руководитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сообщил, что в плену террористов находятся более 200 заложников.